У Сумах вшанували українських воїнів, загиблих на чужій землі

Сьогодні, у день вшанування учасників бойових дій на території інших держав, у Сумах згадували з шанобою та молитвою тих, хто віддав свої роки, здоров’я, і життя у війні в Афганістані.

У Сумах знаходиться один з найкращих меморіальних пам’ятників, споруджених на честь «афганців». Його було створено завдяки зусиллям тих, хто залишився в живих після виконання «інтернаціонального обов’язку» в Афганістані, після років наполегливості.

Пам’ятник знаходиться на території невеличкого скверу, де стоять зразки воєнної техніки, що використовувалася під час тієї війни.

Вшанувати пам'ять воїнів, яких досі називають «інтернаціоналістами», прийшли керівники міста Суми і Сумської області; представники ветеранських організацій, інших громадських організацій; ті, хто безпосередньо брав участь у воєнних діях члени родин.

Я спілкуюся з жінкою, в очах якої сльози, а в руках дві червоних гвоздики.

«Як Вас звати?»

«Валентина».

«У Вас хтось загинув у тій війні?»

«Загинув. Мій чоловік. Йому було 27. Микола Добровольський. Він виконував бойове завдання. Нам дали документи про те, що він «геройськи загинув». Він був вертолітником. Більше доби побратими боролися для того, щоб повернути їхні тіла: його і його побратимів».

«Що для Вас цей день?» - запитую і усвідомлюю даремність цього запитання.

Валентина ходить сюди щороку. Вона досі плаче за Миколою, якому для неї завжди буде 27.

«А держава вам допомагає?»

«Так, держава квартиру дала. Допомагає з комунальними послугами. З лікуванням – лише позавчора виписалася, лікуюся, хворію… Нормально ставиться влада…»

Вшановуючи пам'ять воїнів, промаршували, віддаючи честь та повагу, вихованці Сумського кадетського корпусу ім. Харитоненка. До підніжжя пам’ятника покладено квіти. Завершився мітинг Державним Гімном України і урочистим салютом зі зброї. За офіційною статистикою, лише сумчан в Афганістані загибло понад 120 осіб.

Алла АКІМЕНКО, Суми