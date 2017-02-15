У Вашингтоні стартував Діалог з питань безпеки Україна-США

Масштабна дводенна конференція з питань безпеки за участю представників української та американської влади, парламентарів, дипломатів, експертів та представників громадянського суспільства, розпочалася у вівторок в Вашингтоні.

Про це офіційно повідомило Посольство України в США.

"Міністр закордонних справ України Павло Клімкін подякував Українському конгресовому комітету Америки (УККА), Центру американсько-українських відносин та Американській Раді з питань зовнішньої політики за організацію заходу, покликаного пожвавити фахову дискусію щодо України в США", - зауважили в дипломатичному представництві.

Посол України в США Валерій Чалий під час виступу висловив сподівання на подальшу підтримку України з боку США. Президент УККА Андрій Футей вручив колишньому командувачу Вищого штабу союзних держав Європи Генералу Уеслі Кларку, а також американському науковцю Філіпу Карберу нагороди "Друзі України".

Генерал Кларк, зі свого боку відзначив мужність українського народу, який бореться проти агресії, а також роль, яку Україна відіграє для міжнародної безпеки. Філіп Карбер присвятив нагороду молодим українським захисникам.

Перший день Діалогу передбачав зустріч в українському посольстві. Протягом другого дня, в середу, відбудеться ряд панельних дискусій щодо питань безпеки в Україні, зміцнення її Збройних сил, посилення дипломатично-політичного фронту, перспектив підтримки України новою адміністрацією США. Дискусії проходитимуть у одному з приміщень американського Конгресу.

Це вже восьмий діалог з питань безпеки. Захід проводиться традиційно щороку та збирає, в тому числі, членів американського Конгресу, адміністрації США, Пентагону, а також представників українського державного керівництва.