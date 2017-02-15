Україна та Італія співпрацюватимуть у сфері безпеки, - МВС

Перспективи українсько-італійської взаємодії у сфері безпеки та громадського порядку обговорили сьогодні, 15 лютого, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа.

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

“Незважаючи на труднощі, ми сповнені рішучості і надалі здійснювати послідовні вольові кроки з метою проведення масштабних та всеохоплюючих реформ, зокрема, перебудовуючи систему національних правоохоронних органів, спираючись на підтримку та багаторічний досвід наших європейських партнерів”, — підкреслив Аваков.

Своєю чергою Давіде Ла Чечіліа високо оцінив кроки, здійснені МВС України у контексті виконання критеріїв для скасування ЄС візового режиму з Україною, а також домовленостей у межах Угоди про асоціацію, запевнивши, що в період свого головування у G-7 Італія всіляко підтримуватиме Київ на шляху реформ. Зокрема, як зазначив Посол, протягом 2017 року планується проведення близько 50 спільних заходів, пов’язаних зі співробітництвом у сфері безпеки та забезпечення громадського порядку.

Обговорюючи перспективні шляхи поглиблення співробітництва у правоохоронній сфері, співрозмовники висловилися за необхідність активізації ефективної і скоординованої взаємодії правоохоронних органів України та Італії з метою гарантувати надійну безпеку в Європі, а також рішуче протидіяти транскордонній злочинності та міжнародному тероризму. У цьому контексті Аваков запропонував розглянути пропозицію укладення окремої двосторонньої угоди щодо обміну оперативними даними стосовно транскордонної організованої злочинності.