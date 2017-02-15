Уряд схвалив угоду про співпрацю України та Австралії в галузі ядерної енергетики

Уряд України схвалив угоду про співпрацю з Австралією у галузі ядерної енергетики. Про це під час брифінгу повідомив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Австралії Микола Кулініч, передає УНН.

“Буквально щойно, кілька днів тому, український уряд скінчив і схвалив угоду про співробітництво між Україною та Австралією в галузі ядерної енергетики, і тепер ми, фактично, відкриваємо собі дорогу до найбільш масштабного економічного, економічно-політичного проекту постачання уранового палива на наші атомні електростанції України. Нам потрібно тільки зараз закінчити адміністративну угоду, це технічне питання. І уявіть, зараз вже Австралія зможе покривати до 30% потреб нашої енергетики у ядерному паливі”, — сказав він.

Також він додав, що цей проект дуже вигідний як Австралії, так і Україні, навіть з політичної точки зору, цей же уран закупала Росія. Він додав, що Австралія — єдина країна, яка ввела санкції і продовжує їх не кожні півроку, а до 2018 року включно.

У підсумку він відзначив те, що це непоганий початок 25-го року дипломатичних відносин країн і висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю.

Крім того, за його словами, українська громада в Австралії одна з найбільш активних громад українських у світі, вона, умовно, третя після американської і канадської.