Уряди Німеччини та Італії виділили 4 млн євро для біженців з Донбасу

В рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН уряди Німеччини та Італії у 20017 році виділяють для переселенців з Донбасу майже 4 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба представництва Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні, передає Європейська правда.

"Всесвітня продовольча програма (ВПП), найбільша організація, яка бореться з голодом, протягом 2017 року продовжить надання продовольчої допомоги 220 тисячам людей, що постраждали внаслідок конфлікту на сході України, поступово підтримуючи діяльність щодо раннього відновлення", – йдеться у повідомленні.

Також у 2017 році ВПП продовжить забезпечувати продовольчими наборами 70 тисяч найменш захищених мешканців, потреби яких є найбільшими.

У прес-службі зазначили, що Німеччина та Італія надали ВПП в Україні 3 млн євро (3,2 млн доларів США) та 0,7 млн євро (0,8 млн доларів США) відповідно.

Також в організації відзначають, що ВПП терміново необхідно більш ніж 30 млн доларів США, щоб забезпечити людей на сході України, які постраждали в результаті конфлікту, необхідною продовольчою допомогою до грудня 2017 року.

Як відомо, з листопада 2014 року ВПП в Україні надає допомогу внутрішньо переміщеним особам, людям, які повертаються на місця свого постійного проживання, а також жителям східної України, через надання їм продуктових наборів, розрахованих на покриття продовольчих потреб протягом місяця, а також ваучерів та грошових переказів на купівлю продуктів харчування. Наразі таку допомогу отримали вже близько 850 тисяч осіб.

Нагадаємо, Європарламент 15 лютого проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної і торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою.