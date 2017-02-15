Усіх працівників прокуратури перевірять на наркозалежність, – Луценко

Генеральний прокурор Юрій Луценко поставив завдання перевірити прокурорів усіх рівнів на наркозалежність.

Про це він заявив у середу на нараді щодо стану виконання органами прокуратури у 2016 році покладених на них функцій і завдань, повідомляє Укрінформ.

«Прошу всі обласні прокуратури провести перевірки на наркозалежність всіх прокурорів, відповідні методики існують. Розумію, що це не передбачено нашим бюджетом, тим не менше, будь ласка, добровільно, добровільно-примусово щоб усі працівники прокуратури здали кров, волосся, нігті - будь-який метод прийнятний, але щоб усі пройшли (перевірку. - Ред.) на ступінь наркозалежності», - сказав керівник ГПУ.

У цьому зв'язку він згадав кричущий факт викриття у Запорізькій області працівника місцевої прокуратури, який не тільки сам споживав наркотики, а й сприяв зловживанням іншими працівниками прокуратури. Нині цей працівник прокуратури перебуває під вартою. Луценко звернувся до прокурора області з вимагою особисто контролювати цю справу.

Водночас він висловив переконання, що цей випадок у Запорізькій області - лише «дзвіночок», за яким стоїть «цілий масив проблем, які існують у вишах».

«Я їх (проблеми із споживанням наркотиків. - Ред.) застав у міліцейських (вишах. - Ред.), а виявляється, це дотягнулося і до прокурорських. Колись Харківську академію я всю перевірив... тому, будь-ласка, всіх - від місцевих до регіональних, а потім і Генеральної прокуратури - перевірити на причетність до цієї зарази», - підкреслив Генпрокурор.