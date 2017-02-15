В Австралії вчені зробили відкриття, що дозволить розробити ліки для стійких до антибіотиків бактерій

Австралійські вчені зафіксували молекулярну структуру білка, що захищає супербактерії від ‎дії антибіотиків.‎

Відкриття дозволить розробити нові ліки для стійких до антибіотиків типів бактерій. Про це йдеться в дослідженні вчених із Університету Західної Австралії, опублікованому у журналі Proceedings ‎of the National Academy of Sciences.‎

Білок EptA робить деякі бактерії нечутливими до колістину - поліпептидного антибіотику, який використовують, коли інші засоби не працюють. ‎

‎"Цей протеїн дозволяє бактерії захищати себе від імунної системи і від антибіотиків", - пояснює професор Еліс Врілінк.‎

На думку вчених, з'ясування його точної форми дозволить розробити ліки, що знешкодять цей білок. ‎

‎"Можна уявити собі цей білок у вигляді дверного замка специфічної форми, - пояснює професорка. - Якщо ми дізнаємося його тривимірну структуру, ми зможемо припустили, як має виглядати замок".‎

За словами дослідниці, для подолання супербактерій вченим доведеться розробити два типи ліків: одні - щоб спершу знешкодити білок -"щит", інші - щоб опісля боротися із самою ‎бактерією.‎

‎"Розробка терапевтичного лікування, ймовірно, займе ще багато років. Це довгий процес, але це - перший крок на цьому шляху", - підсумовує пані Врілінк.‎

За даними ВООЗ, від стійких до антибіотиків інфекцій щороку гине близько 700 тисяч людей. ‎

Одне із досліджень раніше припустило, що якщо не вжити термінових заходів, то смертність від супербактерій може до 2050 року зрости до 10 мільйонів на рік. Це більше, ніж кількість людей, що нині щорічно помирає від раку. ‎

Нагадаємо, два види рослин - з Антарктиди і Норвегії - зуміли вижити в умовах відкритого космосу.