В ООН побоюються ескалації бойових дій на Донбасі

В Організації Об'єднаних Націй побоюються ескалації бойових дій на Донбасі. Про це заявив Гуманітарний координатор ООН в Україні Ніл Уокер, повідомляють у прес-службі Організації.

"Ситуація, звичайно, дуже напружена. Цілком може статися нова ескалація бойових дій, хоча зараз ми начебто спостерігаємо затишшя. Це, звичайно, добре, але у нас немає ніякої впевненості в тому, що воно буде тривалим", - заявив під час брифінгу в Женеві Ніл Уокер.

При цьому він зазначив, що подібні побоювання викликані скороченням дистанції між позиціями Збройних сил України та збройними сепаратистами. "Зараз вони стоять лицем до лиця. Ми також бачимо нарощування важких озброєнь, що є грубим порушенням Мінських угод", - додав Гуманітарний координатор ООН в Україні.

При цьому Ніл Уокер нагадав, що в результаті попереднього спалаху насильства в районі Авдіївки - Ясинуватої - Макіївки - Донецька було зафіксовано близько 40 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню. "В Авдіївці в результаті бойових дій були зруйновані 200 будинків", - зазначив Вокер. Він також додав, що внаслідок руйнування важливих об'єктів цивільної інфраструктури багато місцевих жителів залишилися без тепла і води.