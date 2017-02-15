В Ужгороді відзначили лауреатів обласних літературних та мистецьких премій 2016-го року

У середу, 15 лютого, в атріумі Закарпатської облдержадміністрації відбулася вже 21-а урочиста церемонія нагородження лауреатів обласних премій у галузі літератури та мистецтва за 2016-ий рік. Усі премії, названі на честь корифеїв літератури та мистецтва Закарпаття, були засновані в 1995 році облдержадміністрацією і обласною радою для підтримки розвитку професійного мистецтва в краї.

Вручення премій пройшло в святковій атмосфері, яку створили для винуватців урочистостей виступи лауреатів премії ім. Д.Задора – заслужений академічний камерний хор «Кантус», оркестр народних інструментів Ужгородського державного музичного училища та соліста Закарпатської обласної філармонії, народного артиста України Петра Матія.

Як зазначила начальник управління культури Закарпатської ОДА Вікторія Фролова, «нині до високими нагородами відзначено 33 діячів у галузі літератури та мистецтва, а всього за двадцять років існування премії – 435».

Цьогоріч, у галузі літератури премією імені Федора Потушняка удостоїли представників красного письменства краю Андрія Дурунду, Василя Кухту, Лідію Повх, Галину Малик і Тетяну Ліхтей.

Премію імені Дезидерія Задора в галузі музичного і виконавського мистецтва присудили Роману Меденці, Шандору Шрайнеру, Віктору Шостаку, Петру Матію, заслуженому академічному камерному хору «Кантус» (керівник Еміл Сокач) та оркестру народних інструментів Ужгородського державного музичного училища ім. Д.Задора (керівник Світлана Стегней).

У галузі театрального мистецтва премію імені братів Євгена та Юрія-Августина Шерегіїв отримали Анатолій Мацак, Елла Григор’єва, Кароліна Білак, Мирослав Петій і Ніна Малишка, Василь Андрійцьо, режисерсько-постановочна група обласного українського муздрамтеатру ім. братів Ю.-А. та Є.Шерегіїв.

Лауреатами премії імені Йосипа Бокшая і Адальберта Ерделі в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва стали Петро Шолтес, Наталія Сіма-Павлишин, Надія Дідик, Микола Дзись-Войнаровський, Михайло Ходанич, Василь Олашин, Мирослава Росул, колектив авторів Закарпатського обласного художнього музею ім. Й.Бокшая Франциск Ерфан, Людмила Біксей, Галина Рижова та Олена Приходько.

Художник Петро Шолтес не приховує своїх емоцій, каже, що цього визнання чекав уже давно. «Останній романтик Ужгорода» зізнається: «журі не випадково номінувало мою роботу «Осінь під замком» на премію, адже я з дитинства закоханий в Ужгород і всю свою любов до рідного міста переношу на полотно».

Оксана ДУДАШ, Ужгород