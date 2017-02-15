Вінницька "тімірязєвка" відзначає ювілей

15 лютого Вінницькій обласній універсальній бібліотеці імені Тімірязєва, яку по праву називають візиткою Вінниці, виповнює 110 років. У рамках відзначення ювілею улюблена вінничанами «тімірязєвка» підготувала для відвідувачі кілька культурних заходів – книжкові виставки, презентації, акції з безкоштовного отримання абонементу. А сьогодні колектив закладу на в урочистій обстановці вітали народні депутати України, представники влади, надійних і вірних друзів.

«Рішення про заснування міської публічної бібліотеки міська Дума ухвалила ще у 1902 року. Наступного року був затверджений статут майбутньої бібліотеки, яку планували назвати імені Гоголя. Дума виділила місця під її забудову, а проект за зразком американських бібліотек виготовив міський архітектор Григорій Артинов. І вже 15 лютого 1907 року відбулося урочисте відкриття міської Гоголівської бібліотеки, – розповідає вчений секретар бібліотеки Поліна Цимбалюк. – До наших днів зберігся каталог книг, датований 1909 роком. Частина з них складає «золотий» фонд відділу рідкісних і цінних видань. Є чимало книг – ровесниць бібліотеки. Щоправда під час воєнного лихоліття приміщення бібліотеки було спалене, знищено понад 300 тис. книг, облікові документи. Але після війни бібліотека відновилася і почала активно розвиватися, обростаючи суспільно значущими проектами. За свою 110-літню історію колектив зробив посильний внесок у розвиток культури і просвітництва вінничан. Гарні традиції ми продовжуватимуться й надалі».

Фонд бібліотеки складається з мільйонів видань на різних носіях інформації – книги, газети, журнали, карти, ноти, аудіовізуальні матеріали, електронні видання більш ніж 40 мовами світу. Рідкісні і цінні видання датуються від ХV до ХХІ ст. І все це багатство доступне кожному, хто сюди завітає. Серед сучасних послуг, які надає бібліотека, безкоштовний доступ до власних електронних продуктів, електронна повнотекстова бібліотека «Наші видання» та «Літературна Вінниччина», а також «Вінницький інформаційний портал». У бібліотеці є вільний доступ до Інтернету, зона Wі-Fі, 3Д сканер, 3Д принтер.

З подарованих на ювілей подарунків також було чимало інноваційних і прогресивних речей. Але чи не найкращим подарунком для бібліотекарів стали оплачені квитанції на передплату періодичних видань. Так сталося, що на перший квартал цього року «тімірязєвка» не отримала кошти на здійснення газет та журналів. А читачі завжди прагнуть новин.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця