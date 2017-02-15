Вінницький флешмоб на честь "Щедрика" підтримали 170 колективів із 10 країн світу

На початку зими «День» писав про те, що вінничани ініціювали музичний флешмоб на честь 100-літнього ювілею «Щедрика». Його суть полягала в тому, щоб створити в інтернет-мережі своєрідну галерею різного виконання цього музичного твору. В результаті до флешмобу #Щедрик100Challenge, приєдналися тисячі учасників з понад 10 країн світу. Вони записали і виставили в мережу майже дві сотні різних інтерпретацій цієї колядки. Долучилися до флешмобу і відомі українські музиканти «Танок на Майдані Конго», Тіна Кароль, хор імені Верьовки, «Man Sound», «Очеретяний Кіт» та інші. Сьогодні, на Стрітення, організатори оголосили про завершення #Щедрик100Challenge.

«Вінниця пам’ятає та пишається своїм земляком Миколою Леонтовичем. Після того, як він адаптував народну пісню «Щедрик» до хорового співу, на різдвяні свята її чують ледь не в усьому світі. Більшість людей за кордоном вважають, що це американська різдвяна колядка «Carol of the Bell» і наше завдання донести до кожного, що створена вона в Україні, українським композитором, за українськими мотивами, – переконує організатор флешмобу, керівник жіночої хорової капели «Соломія» Назарій Давидовський. – Ідея презентувати «Щедрик» усьому світі, як нове дихання, виникла після візиту до музею Миколи Леонтовича в селі Марківка Теплицького району. Я був вражений експозицією. На мультимедійних табло транслювалися різноманітні виконання «Щедрика». І тоді я зрозумів, що треба організувати флешмоб на зразок Ice Bucket Challenge. Записали перший відеоролик і кинули виклик своїм найближчим друзям – хоровим колективам, співакам, виконавцям. Тижнів зо два була пауза, а потім посипалися відповіді звідусіль, навіть з-за кордону».

Флешмоб підходили в різних країнах світу. «Щедрик» співали у ольщі, Фінляндії, Литві, Іспaнії, Кaнaді, Фрaнції, Німеччині, Туреччині та Росії. Назарій розповідає, коли побачив звернення від росіян, та ще й українською мовою, то був особливо радий, бо їхня участь означає, що вони підтримують культурні ініціативи українців і готові консолідувати зусилля у цій сфері.

«Головна мета, яку я ставив перед собою, полягала в тому, щоб «Щедрик» звучав не лише у виконанні професійних колективів, а щоб його співали звичайні люди. І коли я побачив, як колядку Микола Леонтовича співають діти, дорослі, літні люди, абсолютно непрофесійні музиканти – був щасливий. Та найбільше враження отримав, коли «Щедрик» заспівали українською мовою в Москві. Це свідчить про те, що не зважаючи на нинішні обставини є люди, які розуміють один одного і саме мистецтво несе консолідуючий мирний характер, – продовжує розповідати Назарій. – Пізніше «Щедрик» співали на узбережжі Атлантичного океану, в метрополітені Мадриду, на фоні Ейфелевої вежі. І щодня з’явилися нові варіації. Люди не просто виконували на запис, а монтували відеоролики, використовували квадрокоптери. Словом, наша ідея отримала розголос, який важко було уявити. А все тому, що «Щедрик» дарує радість. Ту позитивну енергетику, якої нам так сьогодні не вистачає».

Усі відео, які були відзняті в рамках флешмобу є у вільному доступі в на YouTube. Уривки з них демонстрували на закритті флешмобу. Для відвідувачів організатори підгодували і феєричний перфоманс – жіноча капела «Соломія» виконала власну версію «Щедрика», а учасника шоу «Україна має талант» Дениса Дитинюка намалював портрет Миколи Леонтовича в оригінальній техніці «Magic art». Усі відео-записи і портрет українського композитора подарують музею композитора, що у Марківці. Тим часом організатори планують зібрати всі необхідні документи, щоб зареєструвати #Щедрик100Challenge у Книзі рекордів України, як наймасовіше виконання пісні в рамках одного флешмобу.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця