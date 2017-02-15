Європарламент ратифікував угоду про ЗВТ з Канадою

Європарламент 15 лютого проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної і торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту у Твіттері.

Ратифікацію угоди підтримали 408 євродепутатів, проти були 254, ще 33 європарламентарі утрималися від голосування.

Як повідомили в прес-службі Європарламенту, після схвалення євродепутатами вже з квітня можливе тимчасове застосування угоди – до того часу, як її ратифікують національні парламенти.

Нагадаємо, керівництво ЄС і Канади підписали угоду про торговельно-економічне співробітництво наприкінці жовтня минулого року. Підписання угоди при цьому планувалося кількома днями раніше, однак було перенесене, оскільки Бельгія блокувала CETA.