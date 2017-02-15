Європарламент ратифікував угоду про ЗВТ з Канадою

Європарламент 15 лютого проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної і торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою.
Про це повідомляє прес-служба Європарламенту у Твіттері.
Ратифікацію угоди підтримали 408 євродепутатів, проти були 254, ще 33 європарламентарі утрималися від голосування.
#CETA deal approved by European Parliament pic.twitter.com/PjDvsFtQgy
— EP PressService (@EuroParlPress) 15 лютого 2017 р.
Як повідомили в прес-службі Європарламенту, після схвалення євродепутатами вже з квітня можливе тимчасове застосування угоди – до того часу, як її ратифікують національні парламенти.
Нагадаємо, керівництво ЄС і Канади підписали угоду про торговельно-економічне співробітництво наприкінці жовтня минулого року. Підписання угоди при цьому планувалося кількома днями раніше, однак було перенесене, оскільки Бельгія блокувала CETA.