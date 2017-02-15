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Європарламент ратифікував угоду про ЗВТ з Канадою

15 лютого, 2017 - 14:48
Фото з сайту 112.ua

Європарламент 15 лютого проголосував за ратифікацію Всеосяжної економічної і торговельної угоди (CETA) між ЄС і Канадою.

Про це повідомляє прес-служба Європарламенту у Твіттері.

Ратифікацію угоди підтримали 408 євродепутатів, проти були 254, ще 33 європарламентарі утрималися від голосування.

Як повідомили в прес-службі Європарламенту, після схвалення євродепутатами вже з квітня можливе тимчасове застосування угоди – до того часу, як її ратифікують національні парламенти.

Нагадаємо, керівництво ЄС і Канади підписали угоду про торговельно-економічне співробітництво наприкінці жовтня минулого року. Підписання угоди при цьому планувалося кількома днями раніше, однак було перенесене, оскільки Бельгія блокувала CETA.

Джерело: Європейська правда
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