З РФ треба вести переговори "з позиції сили", - Меттіс

США рекомендують своїм дипломатам вести переговори з Росією "з позиції сили".

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс, повідомляє CNN.

"США і НАТО зацікавлені в налагодженні контакту з Росією, але в той же час ми повинні захистити себе, якщо Росія захоче діяти усупереч міжнародному праву", - сказав Меттіс.

За його словами, у США як і раніше відкриті для можливості відновити співпрацю з Москвою.

"В той же час ми реалістичні у своїх очікуваннях і рекомендуємо нашим дипломатам вести переговори з позиції сили", - додав глава Пентагону.

Нагадаємо, раніше Меттіс заявляв, що НАТО залишається основою системи безпеки для США.