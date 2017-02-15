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За добу в зоні АТО поранений 1 український військовий, - штаб

15 лютого, 2017 - 19:50
Фото з архіву "Дня"

З початку доби бойовики 24 рази обстріляли позиції українських військових, одного військового було травмовано, передає прес-центр штабу АТО.

"Загалом зафіксовано 24 обстріли. Одного військового травмовано", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, на Маріупольському напрямку з мінометів та БМП окупанти обстрілювали Водяне. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Широкине, Гнутове, Водяне, Павлопіль. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Авдіївки, а з гранатометів - Зайцеве та Піски.

На Луганському напрямку, за даними прес-центру, снайпер обстрілював позиції українських військових поблизу Лобачевого.

Джерело: День
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