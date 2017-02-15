Збитки від землетрусів в Італії становлять 23,5 млрд євро

Збитки від землетрусів, які з 24 серпня минулого року сталися в центральній Італії, сягнули понад 23,5 млрд євро.

Оцінку збитків провів Департамент цивільного захисту Італії і направив у Брюссель для активації Фонду солідарності ЄС для допомоги постраждалим від землетрусів, передає ЄП з посиланням на агентство Ansa.

Документ включає збитки від руйнувань, завданих житловому фонду, — ця сума склала 12,9 млрд євро, і держустановам (1,1 млрд євро). Також підраховані витрати держави на рятувальні операції і відновлення постраждалих територій у сфері енергозабезпечення, транспорту, освіти та охорони культурної спадщини.

Перша частина документа з оцінкою збитків, завданих землетрусами, була підготовлена ще в листопаді минулого року і включала збитки, завдані до 25 жовтня. Тоді суму збитків оцінили в понад 7,5 млрд євро. Єврокомісія наприкінці листопада, базуючись на цій оцінці, внесла до Фонду солідарності ЄС 30 млн євро.

Землетруси в кінці жовтня і в січні змусили Департамент цивільного захисту доповнити свою оцінку новими даними. Зокрема, після 25 жовтня збитки від землетрусів в центральній Італії зросли ще на майже 16, 5 млрд євро.