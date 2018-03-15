19 березня до України з візитом їде співдоповідач ПАРЄ по Україні

До України з ознайомчою поїздкою вирушає співдоповідач Парламентської асамблеї Ради Європи з моніторингу в Україні Еерік-Нійлес Кросс, член естонської делегації.

Його візит відбудеться з 19 по 21 березня, повідомляється у прес-релізі відділу зв’язку ПАРЄ, передає ЄП.

У ході візиту Кросс зосередиться на останніх політичних подіях, становищі програми реформ і відносинах між правлячою більшістю і опозицією перед майбутніми виборами, йдеться у повідомленні.

Він ознайомиться зі змінами в законодавчій базі для неурядових організацій, новими законами про освіту та мови меншин і прогресі у боротьбі з корупцією.

У Києві в Кросса заплановані зустрічі з президентом, міністрами закордонних справ, міністрами юстиції і освіти, генеральним прокурором, головами СБУ та ЦВК і керівниками антикорупційних органів, а також спікером парламенту і представниками різних політичних фракцій, омбудсменом і членами парламентських комітетів щодо попередження корупції та з питань науки і освіти.