Американку Енн Епплбаум нагородили премією Ґелбера за книжку про Голодомор

Американсько-британська журналістка та історик Енн Епплбаум стала переможницею 28-ї щорічної премії Лайонела Ґелбера. Таким чином журі відзначило її книжку «Червоний голод: війна Сталіна в Україні», повідомляє Радіо Свобода.

«Ця прекрасно написана книжка свідчить про одну з найважливіших глобальних проблем. Голодомори, тоді й зараз, не є лише наслідком природних причини, вони також є результатом свідомовго вибору, який роблять лідери. Це чудова книжка про глобально важливу проблему, її всі мають прочитати», – заявила голова журі Дженіс Стейн.

Вручення премії відбудеться 17 квітня в канадському місті Торонто, де Енн Епплбаум проведе також публічну лекцію.

Енн Епплбаум є лавреатом Пулітцерівської премії, автором книг «Історія ГУЛАГу» та «Залізна завіса: руйнування Східної Європи. 1944–1956 роки». Вона живе в Польщі разом із чоловіком, політиком Радославом Сікорським, та трьома дітьми.

Премія Лайонела Ґелбера вручається за найкращу книжку англійською мовою з питань міжнародної політики, метою написання якої є поглиблення публічних дебатів з важливих міжнародних питань. Премія була заснована в 1989 році канадським дипломатом Лайонелем Ґелбером. Нагорода щорічно вручається в партнерстві з журналом Foreign Policy та Школою глобальних відносин імені Мунка. Переможець отримує грошову премію в розмірі 15 тисяч доларів.

Читайте більше про Енн Епплбаум та її книгу «Червоний голод: війна Сталіна в Україні» у матеріалах «Дня»:

«Енн Епплбом: як розповісти про Голодомор широкому колу читачів?»

«Про книжку Енн Еплбаум «Червоний голод»