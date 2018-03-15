АМКУ: З "Газпрому" стягнули 80 млн грн штрафу за порушення антимонопольних законів

Примусовим стягненням несплаченого російський ПАТ "Газпром" штрафу в 171 млрд грн за порушення українського законодавства про захист економічної конкуренції займеться Державна регуляторна служба України. З компанії вже вдалося стягнути 80 млн гривень. Про це на VІІ Міжнародному форумі з конкуренційної політки повідомив журналістам голова АМКУ Юрій Терентьєв, передає УНН.

"Як АМКУ ми зробили ті кроки, які можемо зробити в рамках законодавства: "Газпром" не сплатив добровільно штраф, ми звернулись до суду з примусовим стягненням. Ми отримали рішення про примусове стягнення, примусовим стягненням АМКУ не займається, ним займається Державна виконавча служба. Ми передали ці документи їм. Зараз виконавча служба реалізовує низку заходів, для того, щоб цей борг стягнути. Наразі, з тих джерел, які є в наявності в Україні, було стягнено трохи більше 80 млн грн", - розповів він.

Як уточнив Терентьєв, зараз виконавча служба займається питанням організації роботи зі стягнення цього штрафу.

"Ми є членами робочої групи, але наша участь у процесі досить обмежена", - додав він.

Нагадаємо, у 2017 році судом зобов’язано ПАТ "Газпром" виплатити до Державного бюджету України більше 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.