Британія зможе укладати торгові угоди під час перехідного періоду Brexit без дозволу ЄС, - ЗМІ

Велика Британія зможе підписувати торгові угоди з іншими країнами під час перехідного періоду Brexit без дозволу Європейського Союзу. Про це повідомляє The Times, передає "ЄП".

Переговірники з ЄС пристали на вимогу Великої Британії щодо можливості проводити незалежну торговельну політику, залишаючись всередині митного союзу та єдиного ринку.

Публічно керівні принципи переговорів ЄС все ще стверджують, що Велика Британія не зможе укладати торгові угоди "якщо це не дозволено спільнотою". За закритими дверима позиція Мішеля Барньє, головного переговірника блоку, трактується значно м'якше, зазначає видання.

В останньому проекті потенційної перехідної угоди зазначено, що Велика Британія зможе як домовлятися, так і підписувати торгові угоди протягом цього періоду.

ЄС також погодився, щоб Британія у перехідний період діяла "на власний розсуд" у рамках СОТ, якщо це не суперечитиме політиці спільноти. Це має критичне значення, оскільки у британському уряді хочуть використати перехідний період для обговорення торгових угод з 70 країнами, з якими ЄС має діючі угоди.

Як зазначається, цей крок є частиною зусиль щодо примирення пріоритетів обох сторін у переговорах. Минулого тижня прем'єрка Британії Тереза ​​Мей оголосила, що уряд надасть громадянам ЄС, які приїхали до країни під час переходного періоду, практично ті самі права, що і тим, хто прибув до Brexit.

Обидві сторони вважають, що вони близькі до угоди щодо перехідного пакету, який має бути підписаний на саміті ЄС наступного четверга. Очікується, що перехідний період триватиме майже два роки, до початку 2021 року.

Раніше повідомлялося, що голова Євроради Дональд Туск надіслав лідерам ЄС стратегію щодо майбутніх відносин з Великою Британією після Brexit.