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Червоний Хрест відправив у ОРДЛО 155 тонн гумдопомоги

15 березня, 2018 - 11:22
Фото: nv.ua

Минулої доби місія Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні переправило на тимчасово окуповані території Донбасу понад 155 тонн гуманітарного вантажу. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

"Минулої доби через КПВВ "Новотроїцьке" на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідувало 8 вантажних автомобілів від місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області будівельні матеріали загальною вагою понад 155 тонн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку лютого МКЧХ відправив 28 вантажівок з Києва з 45 тоннами гігієнічних наборів, продуктовими наборами загальною вагою 286 тонн, будівельними матеріалами загальною вагою 96 тонн, 60 тоннами сульфату алюмінію, товарами медичного призначення та постільною білизною.

Джерело: День

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