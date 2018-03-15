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Depeche Mode відзначили український кавер-гурт у своїй акції Facebook Fan Takeover

15 березня, 2018 - 13:33
Фото nme.com

Всесвітньо відомий британський гурт Depeche Mode запросив український оркестр Prime Orchestra взяти участь у своїй акції Facebook Fan Takeover. Про це йдеться на офіційній сторінці Prime Orchestra у Facebook.

"Ні для кого не секрет, що творчість Depeche Mode займає особливе місце в наших серцях і ми завжди з величезним інтересом підходимо до аранжуванням композицій цих легендарних британців. І яке ж було наше здивування, коли ми отримали запрошення від команди DM взяти участь в їх акції Facebook Fan Takeover!", — написали музиканти оркестру.

Зазначимо, що акція Facebook Fan Takeover триває вже майже рік. Щодня Depeche Mode відбирає колективи, музикантів, фотографів та інших митців з усього світу, які створюють дещо, пов’язане з Depeche Mode, та публікає інформацію про них у Facebook.

Український гурт опинився на стрічці Depeche Mode 10 березня.

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