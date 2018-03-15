Депутати Херсонської облради просять парламент виділити субвенцію на закупівлю медичного обладнання

На найближчій сесії Херсонської обласної ради депутати прийматимуть звернення до народних депутатів України щодо виділення субвенції з державного бюджету на дооснащення обладнанням для променевої терапії комунального закладу «Херсонський обласний онкологічний диспансер». Звернення опубліковане на сайті облради.

Як зазначено в тексті звернення, обласний онкологічний диспансер не має мінімально необхідної комплектації обладнання для надання спеціалізованої онкологічної допомоги, в першу чергу для променевої терапії, яка проводиться майже 60% пацієнтів. Ступінь зносу медичного обладнання становить орієнтовно 80%, яке через постійне перевантаження часто виходить з ладу і призводить до вимушених зупинок лікування.

На сьогодні Херсонський обласний онкологічний диспансер – єдиний серед областей Півдня України – має всі готові приміщення для встановлення сучасного обладнання для променевої терапії, включаючи лінійні прискорювачі. Однак самих прискорювачі досі не придбано, незважаючи на неодноразові звернення протягом останніх дев’яти років голів ОДА та депутатів обласної ради, до уряду та парламенту. Відтак, депутати вкотре просять виділити додаткові кошти у сумі 25 млн гривень. Йдеться про співфінансування, адже повна вартість закупівлі лінійного прискорювача з комплектом обладнання для планування і дозиметрії становить майже 107.

Автори звернення просять звернути увагу на невтішну статистику Херсонської області щодо онкологічних захворювань. За наведеними у зверненні даними, протягом останніх двох років Херсонська область за рівнем онкологічної захворюваності займає третє місце в Україні, показник захворюваності за останній рік зріс ще на 3%. Щороку в області виявляється понад 4000 нових випадків раку і майже 2000 хворих помирає, в тому числі майже одна тисяча з них – не доживши року з моменту встановлення діагнозу. Станом на 1січня 2018 року в області на обліку перебуває 28884 хворих на рак.

Через складну соціальну ситуацію майже кожний третій первинний хворий на рак у регіоні не отримує спеціального лікування. У 2017 році – це 1124 пацієнта, з них кожний четвертий у І-ІІ стадії захворювання, який потім втрачає шанс на одужання.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон