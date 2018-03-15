У Києві до Дня Добровольця у школах провели патріотичний урок

Цього року Україна вже вдруге святкує День добровольця. З нагоди цього свята у київській середній загальноосвітній школі №275, яка носить ім’я героя-добровольця Володимира Кравчука, відбувся патріотичний урок. Організатор заходу - «Об'єднання дружин і матерів бійців учасників АТО».

Повний актовий зал учнів, які без будь-яких вказівок вчителів прийшли на захід, говорить сам за себе. Хто б і що не говорив, але нинішнім школярам не байдужа ситуація в країні. Вони прагнуть більше знати про події на Донбасі, про життя тих, хто захищав їх та їхні сім’ї на війні, про те, чим живуть люди, які залишилися на прифронтовій території. Свято розпочалося з молитви.

«Це наша своєрідна традиція – співати гімн та читати особливу молитву. І робимо ми це не лише на подібних заходах, які традиційно проводяться у нашій школі, а щодня перед початком занять. Молитву, щоправда, стали читати після початку бойових дій на Сході країни, де загинув один із наших учнів – Володя Кравчук, іменем якого зараз названо школу. Думаю, саме його смерть об’єднала нас всіх. Це було настільки боляче, що з першого дня загибелі Володі все стало на свої місця – діти більше почали цікавитися війною на Сході, та стали всією школою допомагати людям, які захищають нас там», – розповідає директор школи Оксана Антощак.

Захід, який, в першу чергу, проводили для дітей, відвідали і добровольці.

«Дітям потрібно розказувати, що ми робили для країни і як ми це робили. Адже добровольці для України стали прикладом незламності духу та доказом того, що у нас завжди були, є і будуть сили, які спроможні спинити ворога. Школярі мають зрозуміти усі наші помилки на шляху до захисту країни від окупанта, щоб не повторити їх знову. А схожі заходи сприяють тому, що діти стають більш патріотичними та починають щораз більше піклуватися про свою державу і народ. А це дуже потрібно нам сьогодні», – зазначає заступник командира роти добровольчого батальйону «Донбас» Ігор Орленко, позивний «Соболь».

За свою небайдужість та постійну допомогу армії 40 учнів школи №275 та її директора Оксану Антощак нагородили відзнаками «За патріотизм». Вручали їх дружини та матері загиблих героїв, зокрема і Вікторія Кравчук – мати Володимира Кравчука, першого офіцера, що загинув у зоні АТО у 2014 році, ім’я котрого носить школа №275.

«Подібні заходи допомагають у патріотичному вихованні нашої молоді. Бо лише патріот може будувати незалежну Україну. Ці школярі – це цвіт нашої нації, це майбутнє України. Сьогодні на їхніх очах будується історія. І з одного боку – дітям це дуже складно сприймати, особливо тим, в яких батьки патріоти, а самі вони родом із окупованого Криму чи Донбасу, де й зараз ведуться бойові дії. Щоб більше такого не повторювалося, у дітей має бути своєрідне «щеплення». І саме такі заходи є цим «щепленням», що прививає любов до Батьківщини та патріотизм. Ці діти потім виростають і ще навчають правді своїх батьків», – розповідає Вікторія Кравчук.