Драму "Кіборги" показали в Конгресі США

Фільм "Кіборги", який показує долі захисників Донецького аеропорту, розповідає не про війну, а про мир, який хоче побудувати українська нація та жити за стандартами й цінностями цивілізованого людства. Саме за це вони вмирають на передовій гібридної війни, розв'язаної Росією, охарактеризував свою стрічку під час прем'єрного показу в американському Конгресі режисер Ахтем Сейтаблаєв, передає "Укрінформ".

"Звичайно, я хвилююсь, як колись хвилювався перед прем'єрою стрічки в Україні, тому що це перший показ у Сполучених Штатах Америки і в такому знаковому місці як Конгрес США", - зазначив режисер перед показом.

Більше того, за його словами, 14 березня – це День українського добровольця, що також є символічним і важливим для прем'єри цього фільму в США.

"Наша мета – розповісти про те, що там, в Україні, живуть такі самі люди, які прагнуть таких же фундаментальних людських цінностей, чого прагнуть люди по всьому світу – верховенства права, власної гідності, свободи, намагання побудувати таку країну, де будуть мріяти жити наші діти", - розповів Ахтем Сейтаблаєв.

Він підкреслив, що своєю роботою також хотів розповісти про те, що світ зараз є свідком "народження нової української нації".

За словами продюсера стрічки "Кіборги" Іванни Дядюри, західний глядач побачить у фільмі, що події на Донбасі є "цивілізаційним вибором України", а не громадянською війною за версією російської пропаганди.

"У цьому фільмі ми показали досить широкий соціальний спектр сучасної України: тут професійні військові, добровольці, люди з вищою освітою, студенти, прості жителі невеликих містечок. Вони різні за фахом, вони говорять українською і російською мовами, вони різного покоління, але їх об'єднує одне – вони захищають свою країну від російського агресора", - підкреслила продюсер.

За її словами, сценарій, випробуваний Росією в Грузії, зараз в повній мірі розігрується в Україні. "Потрібно розуміти, яку небезпеки зараз це представляє для всього світу", - зауважила Іванна Дядюра.

Стрічка "Кіборги" буде представлена в інших країнах. Уже цього тижня відбудеться її прем'єра в Гаазі, у Варшаві, в Брюсселі.

У планах є також покази в Канаді, країнах Балтії, Німеччині й Австралії. Нагадаємо, що 19 березня у Брюсселі, за участі та під патронатом міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, відбудеться прем’єрний показ фільму "Кіборги".