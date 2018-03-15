Дуда анонсував зміни в стратегії нацоборони Польщі через політику РФ

Президент Польщі Анджей Дуда анонсував зміни в стратегії національної оборони у зв'язку з непередбачуваністю російської політики". Про це повідомляє "Радіо Польща".

"Росія – і це показали останні військові навчання "Захід 2017" - відпрацьовує повномасштабний конфлікт з НАТО, полем для якого потенційно виступає, серед іншого, на території Польщі і Прибалтики", - зазначив він.

За інформацією агентства, нова оборонна стратегія, реформа системи командування, розширення присутності військ НАТО на території Польщі і подальша модернізація польської армії є головними темами щорічної зустрічі президента з представниками Міністерства національної оборони Польщі та Збройних сил.

У свою чергу глава оборонного відомства Маріуш Блащак розповів про швидке підписання договору з США на поставку протиракетного комплексу Patriot.

"У рамках ключового для військової безпеки Польщі зміцнення східної стіни ми плануємо дислокацію частини Збройних сил Польщі із заходу на схід. Моя мета – створити на сході Польщі нову дивізію професійної армії", - підкреслив Блашак.

Міністр також повідомив, що вже призначив уповноваженого, який розробить план створення Агентства озброєння. Через кілька днів розпочне роботу група з розробки концепції консолідації завдань, що стосуються комп'ютерної інфраструктури в армії і боротьби з кіберзлочинністю.