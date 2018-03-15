Франція підтримує Британію у справі отруєння екс-розвідника Скрипаля, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція підтримує Велику Британію, яка звинуватила Росію в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його доньки в англійському Солсбері. Про це Макрон заявив після розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, передає Reuters.

Все вказує, що відповідальність фактично лежить на Росії, і робота, проведена британською розвідкою за підтримки французьких служб, це підтверджує. Франція рішуче засуджує цю неприйнятну атаку на союзну країну. Хочу запропонувати Терезі Мей усю мою солідарність.", - сказав Макрон.

В адміністрації президента Франції заявили, що реакція європейських і трансатлантичних союзників має бути спільною.

Нагадаємо, лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія.