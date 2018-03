Комітет премії імені Івана Франка прийняв до розгляду 18 робіт

Комітет премії імені Івана Франка прийняв до розгляду вісімнадцять робіт у двох номінаціях. Про це повідомив директор-розпорядник Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус, передає Укрінформ.

"Цьогоріч ми отримали 21 наукову роботу - з України, Німеччини, Великої Британії, Сербії та Фінляндії, охоплено 13 наукових дисциплін. Роботи були подані 16-ма університетами, причому право на подання роботи використав лауреат минулого року - професор Віденського університету Міхаель Мозер. Комітет премії прийняв до розгляду 18 робіт, три роботи було відхилено як такі, що не відповідали положенню про премію", - сказав Курус.

Водночас він наголосив, що Міжнародна премії ім. І.Франка - це єдина премія у світі, яка об'єднує всю соціально-гуманітарну сферу, і вона повторює всі види діяльності, якими займався Іван Франко.

"Ми намагаємося зробити її найпочеснішою нагородою в гуманітарних науках і дуже хочемо зробити її такою ж популярною, як премія Нобеля", - підкреслив Курус.

Він нагадав, що премія має дві номінації: за вагомі здобутки в галузі україністики та за вагомі здобутки в галузі соціально-гуманітарних наук. Преміальний фонд формується за рахунок благодійних внесків, і в попередні роки це було півмільйона гривень. Крім фінансової нагороди, лауреати отримують золотий знак лауреата.

Член правління Фонду, проректор Київського університету ім. Т.Шевченка Володимир Бугров оголосив роботи, які претендують на премію 2018 року в галузі соціально-гуманітарних наук. Це:

навчальний посібник "Правничі студії", професор Ігор Бегей (Львів)

книга "Метенів - дорога додому", Богдан Андрушків (Тернопіль)

монографія "Brothers or Enemies: The Ukrainian National Movement and Russia, from the 1840s to the 1870s", Johannes Remy (Фінляндія)

монографія "Поліфонія культури життя: філософсько-богословська спадщина Йоана Павла ІІ в сучасному дискурсі. Релігієзнавчий аспект", Сергій Пресухін (Київ)

монографія "Галич у політичному житті Європи ХІ-ХІV століть", Леонтій Войтович (Львів)

серія робіт "Ціннісний дискурс в освіті" в 7 томах, колектив авторів під керівництвом Віктора Андрущенка (Київ).

Володимир Бугров наголосив, що Міжнародний фонд Івана Франка і премія імені Івана Франка є громадськими, державної підтримки вони не мають. Що, утім, дуже важливо, адже премія є абсолютно незалежною і критерії відбору є повністю об'єктивними. Премія має трирівневий відбір лауреатів. Це номінаційний комітет, міжнародна експертна рада, міжнародне журі. При розгляді робіт важливі професійна компетенція та міжнародний рівень наукових досліджень.

Ще один член правління Фонду, проректор Львівського національного університету ім. І. Франка Ярослав Гарасим оголосив роботи-претенденти в галузі україністики. Це:

монографія "The Ukrainians: Unexpected Nation", Andrew Wilson (Великобританія).

монографія "Bogoglasnik. Pesni blagogovejnyja (1790/1791). Eine Sammlung geistliche Lieder aus Ukraine" у ІІ томах, Hans Rоthe (ФРН) та Юрій Медведик (Львів).

монографія "Складанє идентитетох", Юліан Тамаш (Сербія)

монографія "Русинський" сепаратизм: націотворення ІN VITRO", Любомир Белей (Ужгород)

монографія "...І остання часть дороги. Іван Франко в 1908-1916 роках", Ярослава Мельник (Львів)

монографія "Апокрифічний код українського письменництва", Ярослава Мельник (Львів)

монографія "Педагогічні концепти Івана Франка", Володимир Микитюк (Львів)

монографія "Століття нонконформізму в українському візуальному мистецтві", Леся Смирна (Київ)

монографія "Фольклорна проза про голодомори ХХ ст. в Україні: парадигма тексту", Василь Сокіл (Львів)

монографія "Наукові основи українознавства", Леонід Токар (Київ)

навчальний посібник "Історія української літератури І пол. ХІХ ст.", Тетяна Шарова (Мелітополь)

монографія "Іван Вишенський в оцінці Івана Франка", Микола Шульський (Львів).

Ярослав Гарасим висловив сподівання, що три етапи, які передбачені для визначення переможців премії імені Івана Франка, забезпечать об'єктивне оцінювання всіх робіт і відбір найкращих, які отримають премії 27 серпня у Дрогобичі - у день народження Івана Франка.

Роланд Франко - голова правління Міжнародного Фонду Івана Франка - зазначив, що це вже третє представлення претендентів на Міжнародну премію імені Івана Франка.

"З кожним роком ми отримуємо наукові роботи з нових країн. І це означає, що премія, названа на честь мого діда, набирає визнання в світі, а науковий світ пізнає Україну з позитивного боку. Це і є наша мета - сприяти вивченню діяльності Івана Франка, пізнанню України, спонукати вчених в різних країнах світу до проведення активних досліджень в галузі суспільних наук та україністики. Цього року маємо дуже цікаві наукові праці, а тому матимемо досить високу конкуренцію", - наголосив Роланд Франко.