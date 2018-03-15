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Кубів: Майнінг отримає власний код у класифікаторі видів економічної діяльності

15 березня, 2018 - 12:44
Фото з Facebook-сторінки Степана Кубіва

Профільний комітет Кабінету міністрів схвалив внесення майнінгу криптовалют в український Класифікатор видів економічної діяльності та доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі внести відповідні зміни. Про це у четвер, 15 березня, повідомив глава міністерства Степан Кубів у своєму Facebook.

"Тільки що урядовий комітет підтримав рішення доповнити Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) пунктом "майнінг", як діяльності щодо підтримки функціонування розподіленої бази даних, забезпечення її цілісності, незмінності та узгодженості шляхом проведення обчислювальних операцій електронно-обчислювальними машинами", - написав міністр.

Він також пообіцяв пізніше розповісти подробиці і особливості прийнятого рішення.

Джерело: День

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