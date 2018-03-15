Лондон не буде заплющувати очі на дії Росії, - екс-посол

Велика Британія обрала досить серйозні кроки щодо реакції на історію із колишнім співробітником спецслужб Російської Федерації Сергієм Скрипалем. Хоч вони несуть більш символічний характер, але тим самим Британія демонструє, що вона залишається на боці тих, хто жорстко реагує на агресивні дії Росії. Про це заявив "Дню" екс-посол України у Великій Британії Володимир Хандогій, коментуючи заходи, анонсовані прем'єр-міністром Британії Терезою Мей.

"Думаю, цим санкції не обмежаться, особливо, що стосується економічних санкцій проти конкретних посадових осіб. Зокрема, була мова про те, що до громадян Росії, які зберігають свої статки в Британії, будуть ставитися дуже уважно - аж до арешту їхніх рахунків. Так що ми ще на самому початку цього шляху, але можемо тільки вітати такі кроки з боку Великобританії", - зазначив він.

"Однозначно, цей крок призведе до погіршення відносин між країнами. Росія вже анонсувала, що її відповідь буде дзеркальною. Можемо передбачити, що з боку російської сторони будуть прийняті такі ж кроки, особливо що стосується вислання дипломатів, як це й раніше бувало. Але відносини між Росією і Сполученим королівством завжди були напруженими, тому це не є новиною. Вони переживали й більш складні часи. Звісно, в перспективі можна говорити про те, що відносини будуть покращуватися, але на сьогоднішньому етапі це погіршення і чекати можна тільки ескалації конфлікту", - заявив Хандогій.

"Що стосується питання, що мала би зробити Британія, щоб зупинити Кремль, то Лондон не зможе одноосібно цього зробити. Зараз ми говоримо про абсолютно конкретні речі, що стосуються історії з колишнім співробітником спецслужб Росії Сергієм Скрипалем. В широкому контексті мова не йде про те, щоб зупинити Кремль, його агресивну політику відносно України, це просто реакція на конкретний випадок і вона свідчить про те, що Лондон не буде заплющувати очі на дії Росії", - наголосив екс-посол.

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