Меркель заявила про наміри витіснити з Бундестагу право-популістську АдН

Лідер партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) і новообраний канцлер ФРН Ангела Меркель у четвер заявила, що негативно ставиться до політичної діяльності право-популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наше завдання - вирішити проблеми тих виборців, які віддали свої голоси за АдН в знак протесту проти політики ХДС, - сказала німецький канцлер в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

"Це означає, що ми маємо намір зменшити число членів АдН в парламенті, і в ідеалі - зовсім витіснити їх з Бундестагу", - підкреслила вона.

При цьому А.Меркель додала, що основним завданням нового уряду ФРН залишається виконання передвиборних обіцянок і очікувань населення країни.

На даний момент право-популістська партія АдН є третьою політичною силою в Німеччині, яка за останні роки завоювала безліч прихильників за рахунок протестних програмних позицій. Члени АдН постійно критикують внутрішньополітичний і зовнішньополітичний курс, що проводиться Берліном, особливо - дії німецької влади в міграційній сфері.

Нагадаємо, за підсумками минулих 24 вересня виборів, блок ХДС / ХСС отримав в парламенті ФРН 246 місць, набравши 32,9%, СДПН - 153 мандати з 20,5%, право-популістська АдН - отримала 94 місця з 12,6%, вільна демократична партія (ВДП) - 80 мандатів з 10,7%, "Ліві" отримали 69 місць з 9,2%, "Зелені" набрали 8,9% голосів і 67 місць.