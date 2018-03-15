Міністр закордонних справ КНДР прибув у Швецію

Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг Хо cьогодні прибув у Швецію з дводенним дипломатичним візитом, повідомляє Reuters.
Про це повідомили у прес-центрі Міністерства закордонних справ Швеції.
Зазначається, що візит північнокорейського міністра триватиме два дні, а сам він зустрінеться зі своєю шведською колегою Маргот Вальстрьом.
Як зазначається, Швеція виступить посередником для налагодження контакту між Північною Кореєю та США, які не мають дипломатичного представництва у КНДР.
Очікується, що під час зустрічі буде обговорюватися ситуація на Корейському півострові.
При цьому візит Рі Йонг Хо відбувається на тлі повідомлень про саміт США-КНДР, який може відбутися у Швеції цієї весни.
Як очікується, у разі вдалих переговорів, під час нього може відбутися зустріч глави КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.
Водночас офіційних підтверджень підготовки саміту поки немає, проте він може залежати від результатів візиту Рі Йонг Хо.