Міністр закордонних справ КНДР прибув у Швецію

Міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йонг Хо cьогодні прибув у Швецію з дводенним дипломатичним візитом, повідомляє Reuters.



Про це повідомили у прес-центрі Міністерства закордонних справ Швеції.



Зазначається, що візит північнокорейського міністра триватиме два дні, а сам він зустрінеться зі своєю шведською колегою Маргот Вальстрьом.



Як зазначається, Швеція виступить посередником для налагодження контакту між Північною Кореєю та США, які не мають дипломатичного представництва у КНДР.

Очікується, що під час зустрічі буде обговорюватися ситуація на Корейському півострові.

При цьому візит Рі Йонг Хо відбувається на тлі повідомлень про саміт США-КНДР, який може відбутися у Швеції цієї весни.

Як очікується, у разі вдалих переговорів, під час нього може відбутися зустріч глави КНДР Кім Чен Ина з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас офіційних підтверджень підготовки саміту поки немає, проте він може залежати від результатів візиту Рі Йонг Хо.



