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Міністр закордонних справ Туреччини відклав візит у Вашингтон

15 березня, 2018 - 16:16
Фото Reuters

Запланований на 19 березня візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу у Вашингтон відкладено.

Про це заявив представник турецького міністра, повідомляє Reuters.

"Запланований візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу у Вашингтон 19 березня було відкладено", - говориться у повідомленні.

Представник міністра не назвав причини ухвалення такого рішення.

Напередодні Чавушоглу сказав, що він сподівається налагодити хороші стосунки з новим держсекретарем США Майком Помпео, а також чекає від нього поваги  до дій Туреччини у Сирії і з низки інших запитань, що викликають напругу між двома країнами.

Джерело: День

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