Міністр закордонних справ Туреччини відклав візит у Вашингтон

15 березня, 2018 - 16:16
Запланований на 19 березня візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу у Вашингтон відкладено.
Про це заявив представник турецького міністра, повідомляє Reuters.
"Запланований візит міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу у Вашингтон 19 березня було відкладено", - говориться у повідомленні.
Представник міністра не назвав причини ухвалення такого рішення.
Напередодні Чавушоглу сказав, що він сподівається налагодити хороші стосунки з новим держсекретарем США Майком Помпео, а також чекає від нього поваги до дій Туреччини у Сирії і з низки інших запитань, що викликають напругу між двома країнами.
Джерело: День