Міносвіти: Реєстрація на ЗНО для вступу на магістратуру розпочнеться 14 травня

В Україні реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для вступу на магістратуру розпочнеться 14 травня. Про це повідомили в прес-службі Міністерства освіти і науки України.

"Для вступників до магістратури, яким доведеться здавати єдиний вступний іспит або випробування (ЗНО на магістратуру), реєстрація на тестування почнеться 14 травня. Їм не потрібно проходити реєстрацію ту, яка відбувається зараз - з 6 лютого по 19 березня, адже це реєстрація на ЗНО для вступників на перший курс на ступінь бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) ", – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти додали, що "ЗНО на магістратуру" необхідно буде складати двом категоріям абітурієнтів. Перша категорія - для вступу на магістратуру за спеціальностями галузей знань "Гуманітарні науки" (крім спеціальності "Філологія"), "Соціальні та поведінкові науки", "Журналістика", "Сфера обслуговування", "Міжнародні відносини" (крім спеціальності "Міжнародне право" ) за всіма формами навчання.

Вступникам необхідно пройти єдиний вступний іспит з іноземної мови, реєстрація на який триватиме з 14 травня по 5 червня (до 18:00).

Друга категорія - для отримання ступеня магістра за спеціальностями "Право" і "Міжнародне право" за всіма формами навчання. Такі абітурієнти повинні скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови і єдине вступне випробування з права та загальних юридичних навчальних компетенцій. Реєстрація на ці тестування також триватиме з 14 травня по 5 червня (до 18:00).

Саме тестування з іноземної мови відбудеться 11 липня, а з права та загальних юридичних навчальних компетентностей - 13 липня.

Нагадаємо, ЗНО-2018 для вступу на перший курс в Україні пройде з 22 травня по 13 червня.