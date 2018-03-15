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МЗС обурене публікацією Euronews про візит Путіна до окупованого Криму

15 березня, 2018 - 14:51
Фото УНІАН

МЗС України обурене публікацією телеканалу Euronews про візит президента РФ Володимира Путіна до Криму, в якій немає жодної згадки про окупацію та нелегітимність виборів на українському півострові. Про це у Twitter повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Euronews: ні слова про російську окупацію, незаконні вибори в Криму. Репортерство повинно базуватися на фактах", - написала речниця МЗС стосовно публікації телеканалу "Путін показав своє домінування на мітингу в Криму напередодні російських виборів".

"Такий підхід неприйнятний. Ми закликаємо Euronews виправити статтю у відповідності з міжнародним законом та стандартами", - заявила Беца.

Раніше повідомлялося, що глава МЗС України Павло Клімкін має намір обговорити з міністром закордонних справ ЄС питання відповідальності тих чиновників, які організовують нелегітимні вибори президента РФ у Криму.

Джерело: День

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