Населенню потрібна правдива картина миру, - Українська Гельсінська спілка з прав людини

Перспективи врегулювання ситуації в Україні, яка стикнулася з агресією Російської Федерації, за версіями різних експертів можуть різнитися досить сильно – від «війни до остаточної перемоги» після успішних військових операцій до миру, який буде встановлений «миротворчими» підрозділами Росії на території українського Донбасу. Про це йдеться в матеріалі Української Гельсінської спілки з прав людини.

"Вочевидь, що для внутрішньої політики України досить важливо уникнути політичних спекуляцій щодо різного тлумачення миротворчих процесів та їх кінцевого результату – встановлення миру. Сьогодні ми вже можемо спостерігати пілотні дискусії щодо можливості контролю за мандатом миротворчої місії ООН, запровадження покарання за колабораціонізм, підготовки спеціальних підрозділів для деокупації Донбасу та навіть Криму", - зазначається в повідомленні.

УГСПЛ пише, що для України у питанні встановлення миру може бути важливою низка речей, а саме:

По-перше, це прийнятність лише певних шляхів його встановлення. Укладення угоди, наприклад, започаткування тимчасової адміністрації під егідою ООН, проведення виборів та референдуму, які відповідають міжнародним зобов’язанням України та не порушують прав громадян України.

По-друге, населенню потрібна правдива картина того миру, який може настати за тим чи іншим сценарієм. Ця картина має чесно зазначати, що мир може не відповідати ідилічному уявленню про безконфліктне існування. Скоріш за усе, мир буде означати лише відсутність збройного протистояння. Проте ідеологічні та політичні баталії, сплеск злочинності, спекуляція на втратах, корупція при отриманні міжнародної допомоги – усе це буде супроводжувати наше життя після завершення конфлікту. І це буде реальний стан пост-конфліктної мирної України.

По-третє, країні потрібен національний інформаційний простір, в якому однаково розуміються найбільш важливі терміни: "примирення", "амністія", "люстрація", "компенсація", "жертва конфлікту". Тому важко переоцінити роль експертного середовища та ЗМІ, які будуть привносити міжнародну термінологію у національний дискурс для подальшого законодавчого впровадження.

"Без врахування цих аспектів українське суспільство може стати заручником тих спекуляцій, які досить легко народжуються у ситуації правової невизначеності та інформаційної обмеженості", - йдеться в матеріалі.

Раніше "День" писав про те, що підготовлений Центром деокупації і реінтеграції руху «Сила права» проект закону України "Про прощення" отримав великий резонанс у суспільстві та українському політикумі. Більше читайте в статті "Ми поцілили в нерв".