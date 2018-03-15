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НБУ продовжив дію санкцій щодо деяких російських банків

15 березня, 2018 - 20:24

Національний банк України на виконання рішення Ради нацбезпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" продовжив санкції щодо деяких російських банків. Про це повідомляє сайт НБУ.

Регулятор продовжив дію санкцій щодо ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Промінвестбанк", ПАТ "ВТБ Банк", ПАТ "БМ Банк". Йдеться про заборону цим банкам здійснювати будь-які фінансові операції, що передбачають переказ коштів або виведення капіталів за межі України на користь пов’язаних із банками осіб.

"Санкції спрямовані на захист інтересів клієнтів, які обслуговуються в зазначених банках. Вони також унеможливлюють виведення цими банками капіталів з України на користь материнських банків та інших пов'язаних з ними осіб", - йдеться у повідомленні НБУ.

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