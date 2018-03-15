Перша прикмета освіти – знати минуле і сучасне свого народу.
Іван Франко, український поет, письменник, професор, громадський, культурний та політичний діяч

НБУ за рік проведе стрес-тестування 25 банків

15 березня, 2018 - 11:31
Фото з архіву "Дня"

Національний банк України у 2018 році в рамках щорічної перевірки стійкості банківської системи країни, яка передбачає оцінку якості активів усіх банків, проведе оцінку 25 банків.

Згідно матеріалах, розданих в ході прес-конференції, присвяченій стрес-тестування, на 25 зазначених банків припадає 93% активів банківського сектору України, передає УНІАН.

Зокрема, 2018 року будуть перевірені "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укрексімбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Альфа-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "УкрСиббанк", "Ощадбанк Росії", "Укрсоцбанк", "ОТП банк", "Південний", "Креді Агріколь Банк", "Промінвестбанк", "Таскомбанк", "Прокредит Банк", "Кредобанк", "ВТБ банк", банк "Кредит Дніпро", "Мегабанк", банк "Схід", "А-Банк", "Ідея Банк", "Універсал Банк" і "Банк інвестицій та заощаджень". "Банки, які за підсумками оцінки стійкості матимуть потребу в капіталі, повинні до кінця року розробити і виконати програму капіталізації або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу", - йдеться в повідомленні.

Джерело: Новини УНІАН

Більше новин

Депутати Херсонської облради просять парламент виділити субвенцію на закупівлю медичного обладнання
Кубів: Майнінг отримає власний код у класифікаторі видів економічної діяльності
TYME визнано найбільшою платіжною системою України в 2017 році, - НБУ
Британія планує відмовитися від газу РФ
КМУ ввів монетизацію пільг на проїзд
Польська нафтогазова компанія PGNiG розширить присутність на українському ринку

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 