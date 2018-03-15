Отруєння Скрипаля: Британія, США, Німеччина і Франція виступили зі спільною заявою

Лідери Великої Британії, США, Німеччини і Франції опублікували спільну заяву, в якій рішуче засудили "напад на суверенітет Великої Британії" - ситуацію з отруєнням колишнього співробітника спецслужб Російської Федерації Сергія Скрипаля в британському Солсбері, та відзначили, що швидше за все за цим стоїть Росія. Про це пише The Guardian.

У загальному коментарі Терези Мей, Дональда Трампа, Ангели Меркель та Еммануеля Макрона йдеться, що це використання бойового нервового агента військового типу, розробленого Росією, стало першою хімічною атакою в Європі після Другої світової війни.

"Британський поліцейський, який був також підданий нападу, як і раніше серйозно хворий, а життю багатьох безневинних британських громадян загрожують", - йдеться в заяві.

"Цей напад на суверенітет Великої Британії, і будь-яке таке використання державою-учасником є ​​явним порушенням конвенції про хімічну зброю і порушенням міжнародного права. Це загрожує безпеці всіх нас. Сполучене Королівство докладно поінформувало своїх союзників про те, що досить імовірно, що Росія несе відповідальність за напад. Ми поділяємо оцінку Великої Британії, що немає правдоподібного альтернативного пояснення, і відзначаємо, що нездатність Росії розглянути законне прохання уряду Великої Британії ще більше підкреслює його відповідальність", - йдеться в заяві.

"Наші проблеми також посилюються на тлі більш ранньої безвідповідальної поведінки Росії. Ми закликаємо Росію виконати свої обов'язки члена Ради безпеки ООН з підтримання міжнародного миру і безпеки", - наголошується в коментарі лідерів чотирьох країн.

Як повідомлялося, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломати, тому що уряд вважає РФ відповідальною за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

Нагадаємо, 12 березня Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Отруєні росіяни були знайдені непритомними в центрі міста Солсбері в неділю, 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.