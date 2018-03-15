Під посольством США у Римі знайшли монограму Христа датовану І ст. н.е.

Під будівлею посольства Сполучених Штатів у Римі відкрито на мурі монограму Христа з часів переслідувань християн у І столітті нашої ери, повідомляє УНІАН.

Як стверджують учені, це відкриття проливає нове світло на те, як поширювалося християнство.

Щоденна газета «Il Messaggero» підкреслює, що це один із перших християнських настінних знаків, повідомляє Католицький Медіа-центр. На стіні в тунелі, що був відкопаний під будівлею посольства США по віа Венето під час будівництва підземного гаража, знайшли зображення: літера Х поверх літери Р. Це Христограма - поєднання літер грецького алфавіту, як символ імені Христа.

«Il Messaggero» звертає увагу на незвичайне місце відкриття. У цьому регіоні були розташовані сади Саллюстія, де за часів Римської імперії мешкали високопоставлені особи.

Знайти монограму імені Христа у цьому місці - факт виняткового значення, бо це територія колишніх публічних місць тих часів, а не катакомби. А це, стверджують фахівці, проливає нове світло на те, як поширювалося християнство на самому початку своєї історії. Газета також цитує фахівців, які стверджують: це черговий доказ того, що християнську релігію сповідували також представники заможних верств, а не тільки раби та бідняки.

"Такі граффіті християни уміщували з конкретною метою, а монограма Христа мала священний характер. Цей знак мав певним чином нести послання, - пояснює професор історії Церкви з Латеранського університету П’єр Луїджі Ґ’юдуччі. - Може, то був «знак на щастя»; може, вираження тріумфу чи прослави, немовби полемічна відповідь тим, хто практикував інші культи.

Менш імовірною професор визнав гіпотезу про те, що це доказ мучеництва. На думку історика, можливими є також інші пояснення: наприклад, те, що монограму залишили на стіні солдати або імперські чиновники. Ґ’юдуччі підкреслив, що деякі римські особистості долучалися до нової релігії потай з огляду на ризик, що був пов’язаний із цим через функції, які вони виконували в державі.