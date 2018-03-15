Порошенко розказав про головні завдання Нацбанку

Головною конституційною функцією Національного банку сьогодні є забезпечення стабільності національної грошової одиниці - гривні. Про це заявив Президент Петро Порошенко, представляючи нового голову НБУ Якова Смолія, повідомляє Укрінформ.

"На сьогоднішній день головна конституційна функція Національного банку — забезпечення стабільності національної грошової одиниці, її купівельна спроможність", - підкреслив Президент.

Крім того, він зауважив, що одним із головних завдань НБУ є нарощування золотовалютних резервів, та розповів, що вже цього року Нацбанк закупив 800 млн доларів для поповнення золотовалютних резерів.

Також Порошенко нагадав, що 2017 року на 13 % відбулося зростання депозитів і зростання кредитування національної економіки, проте додав, що “хотілося би більших показників”.

Як повідомлялося, 15 березня Верховна Рада призначила Якова Смолія головою Національного банку України, попередньо звільнивши з цієї посади Валерію Гонтареву.

Із призначенням на посаду голови НБУ Смолія привітав, зокрема, Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Вітаю Якова Смолія з призначенням на посаду голови Національного банку. Впевнений, що його досвід і знання ситуації – запорука стабільності національної валюти і надійної роботи банківського сектору", - написав Гройсман у Фейсбуці.