Порошенко затвердив безвіз для громадян Македонії

Президент Петро Порошенко підписав указ про запровадження на один рік безвізового режиму в’їзду в Україну та транзиту для громадян Республіки Македонія.

Відповідний указ № 65/2018 опублікований на сайті офіційного інтернет-представництва Президента України.

"Запровадити на період з 16 березня 2018 року до 15 березня 2019 року безвізовий режим в'їзду в Україну та транзитного проїзду через територію України для громадян Республіки Македонія, якщо термін їх перебування в Україні не перевищує 90 днів протягом 180 днів", - йдеться у документі.

В указі зазначається, що тимчасова лібералізація візового режиму для македонців запроваджується з метою розвитку та практичної реалізації принципів добросусідського партнерства між Україною та Республікою Македонія, активізації двосторонніх контактів у всіх сферах взаємовідносин.