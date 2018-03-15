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Повстання у болівійській в'язниці Пальмасола: 6 загиблих, більше 20 поранених

15 березня, 2018 - 11:43
Фото Reuters

Унаслідок заворушень у розташованій в центрі Болівії в’язниці, загинуло шестеро людей, повідомляє Reuters.

«Щонайменше шестеро в'язнів загинули і більше 20 отримали поранення у болівійській в'язниці, намагаючись чинити спротив поліцейському обшуку у тюрмі Пальмасола в місті Санта Круз», - йдеться у повідомленні.

За словами командувача поліцією Болівії Фаустіно Мендози, у середу близько 2 тис. правоохоронців проводили обшук у в’язниці, де була знайдена вогнепальна зброя, завод із виготовлення спиртного, кокаїн та марихуана.

«Шестеро поліцейських отримали вогнепальні поранення», - сказав Мендоза.

Загалом у Пальмасола утримується близько 5000 чоловіків та жінок. Нещодавно влада наказала евакуювати десятки дітей, які жили на території закладу обмеження волі разом зі своїми батьками, оскільки неповнолітні займалися проституцією.

«Переповнені та жорстокі в’язниці – звична справа у більшості країн Латинської Америки. У Бразилії минулого року більше 140 в'язнів загинуло лише протягом двох тижнів через сутички між протиборчими угрупуваннями», - пише Reuters.

Джерело: День

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