Прем'єр Естонії відмовився від візиту в РФ через отруєнням Скрипаля

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас відмовився від візиту в Росію цієї весни у зв’язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля. Про це естонському виданню Postimees повідомив прес-секретар естонського уряду Урмас Сеавер, передає ЄП.

За його словами, команда організаторів святкування сторіччя Естонії запропонувала прем'єр-міністру взяти участь у Днях естонської культури в Красноярську, що відбуваються з 16 по 21 травня.

"Прем'єр-міністр думав про участь, оскільки вважає важливим святкування дня народження Естонії і в іноземних країнах. В цьому році прем'єр-міністр уже брав участь в заходах з нагоди сторіччя Естонії в Сполученому Королівстві, Ірландії, Фінляндії, Швеції та Латвії", - сказав Сеавер.

"У світлі недавніх міжнародних подій прем'єр-міністр все ж не вважає можливим візит до Красноярська", - додав він.

Нагадаємо, Велика Британія висилає з країни 23 російських дипломатів та припиняє всі дипломатичні контакти з РФ на високому рівні через отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки.

США, Велика Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою, у якій вони звинуватили Росію в отруєнні екс-шпигуна та його доньки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що для отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки була використана одна з найбільш токсичних речовин у світі.