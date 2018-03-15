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Прем'єр-міністр Словенії подав у відставку за 3 місяці до виборів

15 березня, 2018 - 10:55
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Словенії Міро Церар подав у відставку після рішення Верховного суду заблокувати ключовий інвестиційний проект. Про це повідомляє Reuters, передає "ЄП".

Верховний суд Словенії вирішив анулювати результат вересневого референдуму, який схвалив проект залізниці на мільярд євро, що був найбільшою інвестиційною програмою правоцентристського уряду. Прем'єр Словенії заявив, що після цього рішення має піти у відставку.

"Проект залізниці зазнав удару від тих, хто хоче зупинити позитивний розвиток Словенії" - сказав Церар.

За його словами, партнери з коаліції вже тривалий час намагалися підірвати різні проекти. При цьому він не уточнив про які партії йдеться.

Урядова коаліція перебуває при владі з вересня 2014 року і включає Партію сучасного центру Церара, соціал-демократів і пенсіонерську партію Desus.

Варто зазначити, що відставка прем’єра сталася менше ніж за три місяці до виборів, які очікуються в червні. Наразі незрозуміло, чи призведе ця відставка до позачергових виборів.

У передвиборних опитуваннях лівоцентристська партія Церара відстає від трьох інших партій.

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