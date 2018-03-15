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Президент Македонії відмовився розширити офіційне використання албанської мови

15 березня, 2018 - 13:47
Фото Reuters

Президент Македонії Джорґе Іванов вдруге відмовився підписати ухвалений парламентом законопроект про розширення офіційного використання албанської мови, що може стати приводом для відновлення політичної кризи в цій балканській країні. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Парламент 14 березня вдруге голосував за законопроект, що викликав протести ще в січні, коли Іванов також не хотів підписувати мовну ініціативу.

«Конституція і моя совість не дозволяють мені підписати указ про затвердження такого закону», – сказав у середу Іванов, близький союзник консервативної опозиційної партії VMRO-DPMNE, що виступає проти двомовності.

Він назвав мовний закон «несправедливим і репресивним» та таким, що підтримує тільки одну мову.

«Закон, до якого не обговорювалися поправки, не може вважатися виявом демократії», – сказав він.

Депутати від опозиційної партії запропонували 35 поправок до законопроекту і організували протести, попередивши про загрозу національній єдності. Спікер парламенту Талат Джафері, етнічний албанець, відхилив поправки і оголосив голосування. Опозиція намагалася цьому перешкодити, відбираючи мікрофон, але безуспішно. Під парламентом в цей час тривав невеликий мітинг.

Наразі незрозуміло, чи вступить законопроект в силу без підпису Іванова. Етнічні албанці складають майже четверту частину з двомільйонного населення Македонії. Згідно із законодавством, македонська мова, як і раніше, буде основною офіційною мовою. Але албанська, що досі була офіційною мовою тільки в тих регіонах, де меншина складає не менш ніж 20% населення, буде використовуватися ширше.

Цей захід сприятиме використанню албанської мови на національному рівні, в тому числі в адміністративних, медичних, судових, поліцейських та інших офіційних установах. Вона також може бути використана в парламенті обраними представниками від етнічних албанців.

Джерело: Радіо Свобода

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