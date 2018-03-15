Президент Словаччини погодився на відставку уряду Фіцо

Президент Словаччини Андрій Кіска сьогодні, 15 березня, погодився на запропоновану напередодні прем'єр-міністром Робертом Фіцо відставку уряду. Про це повідомляє DW.

Президент передав мандат на формування нового уряду однопартійцю Фіцо - Петеру Пеллегріні.

Зауважимо, що соціал-демократи збережуть право висунути власну кандидатуру наступного глави уряду, було умовою відставки Фіцо.

Згідно з інформацією видання, Пеллегріні планує сформувати новий уряд протягом кількох найближчих днів.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що готовий піти у відставку із-за політичної кризи, що виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої.

Повідомлялося, що Фіцо поставив три умови своєї відставки, зокрема, посада прем'єр-міністра повинна залишитися за його партією, президент повинен пообіцяти поважати коаліційну угоду і поважати результати виборів 2016 року.