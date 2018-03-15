Перша прикмета освіти – знати минуле і сучасне свого народу.
Іван Франко, український поет, письменник, професор, громадський, культурний та політичний діяч

Президент Словаччини погодився на відставку уряду Фіцо

15 березня, 2018 - 16:46
Фото AFP

Президент Словаччини Андрій Кіска сьогодні, 15 березня, погодився на запропоновану напередодні прем'єр-міністром Робертом Фіцо відставку уряду. Про це повідомляє DW.

Президент передав мандат на формування нового уряду однопартійцю Фіцо - Петеру Пеллегріні.

Зауважимо, що соціал-демократи збережуть право висунути власну кандидатуру наступного глави уряду, було умовою відставки Фіцо.

Згідно з інформацією видання, Пеллегріні планує сформувати новий уряд протягом кількох найближчих днів.

Нагадаємо, раніше Фіцо заявляв, що готовий піти у відставку із-за політичної кризи, що виникла після вбивства журналіста Яна Куцяка і його нареченої.

Повідомлялося, що Фіцо поставив три умови своєї відставки, зокрема, посада прем'єр-міністра повинна залишитися за його партією, президент повинен пообіцяти поважати коаліційну угоду і поважати результати виборів 2016 року.

Джерело: Deutsche-Welle

Більше новин

Рада призначила Денісову уповноваженим ВР з прав людини
Савченко після допиту у СБУ приїхала до Ради із зброєю, - нардеп
Франція підтримує Британію у справі отруєння екс-розвідника Скрипаля, - Макрон
США розширили санкції проти РФ
19 березня до України з візитом їде співдоповідач ПАРЄ по Україні
Міністр закордонних справ Туреччини відклав візит у Вашингтон

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 