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Протягом доби в зоні проведення АТО зберігався режим "тиші"

15 березня, 2018 - 08:31
Фото Reuters

Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я на Донбасі, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося повною мірою. Про це у четвер, 15 березня, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.

Джерело: День

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