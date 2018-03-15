Протягом доби в зоні проведення АТО зберігався режим "тиші"

Встановлене з опівночі 5 березня перемир’я на Донбасі, про що домовилася Тристороння контактна група, минулої доби дотримувалося повною мірою. Про це у четвер, 15 березня, повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленнях наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється підрозділами сил АТО. Українські військовослужбовці суворо та неухильно дотримуються умов повного припинення вогню.