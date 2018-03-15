Рада дозволила заарештувати Бакуліна

Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна, передає УНН.

За притягнення до кримінальної відповідальності проголосували 274 народних депутатів України, за затримання 252 проголосували народних депутатів України, та за арешт проголосували 240 народних депутатів України.

Нагадаємо, 16 лютого Генеральна прокуратура України направила до Верховної Ради подання про притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Євгена Бакуліна.

Зі свого боку голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що отримав подання Генерального прокурора Юрія Луценка щодо надання згоди парламентом на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна і невідкладно передав документи на розгляд парламентського комітету з питань регламенту та організації роботи ВР.

12 березня Комітет з питань Регламенту та організації роботи визнав законними три подання Генпрокурора про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Євгена Бакуліна та направив їх голові парламенту.