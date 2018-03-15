Рада призначила Денісову уповноваженим ВР з прав людини

Український парламент призначив Людмилу Денісову уповноваженим ВР з прав людини. "За" проголосували 280 народних депутатів, передає "112 Україна".

"Я прошу дати мені подання на зняття з Людмили Денісової повноважень народного депутата України, і ми його зможемо проголосувати ще сьогодні після наступного питання порядку денного", - сказав спікер парламенту Андрій Парубій після голосування.

Зазначимо, 27 квітня 2017 року завершилася 5-річна каденція перебування Валерії Лутковської на посаді уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Торік навесні, 25 травня, офіційні документи трьох кандидатів було опубліковано в офіційному виданні "Голос України". Йдеться про Сергія Алєксєєва, Людмилу Денісову та Андрія Мамалигу.

Цього самого дня парламентський комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин розглядав питання відповідності цих кандидатів на посаду омбудсмена формальним професійним критеріям. Комітет визнав, що три кандидатури відповідають таким критеріям.

Сьогодні стало відомо, що Сергій Алєксєєв зняв свою кандидатуру.