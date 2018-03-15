Рада призначила Смолія головою Нацбанку

Верховна Рада України призначила Якова Смолія головою Національного банку України замість Валерії Гонтаревої. За схвалення відповідного проекту постанови №7501 проголосувало 247 депутатів, при мінімально необхідних 226, повідомляє "Укрінформ".

Смолію 57 років і до призначення головою Нацбанку він виконував обов’язки голови НБУ з 11 травня 2017 року, з жовтня 2016 року працював першим заступником колишнього керівника регулятора Валерії Гонтаревої, а з квітня 2014 року – її заступником.

До роботи у Нацбанку він обіймав посаду директора з питань банківського бізнесу товариства "Престиж-груп" з 2006 року. З 1994 рік по 2005 він займав посаду начальника управління автоматизації, а пізніше – заступника голови правління Акціонерного поштово-пенсійного банку "Аваль".

З часів незалежності до 1994 року Смолій працював у Тернопільському обласному управлінні Національного банку України.

Смолій за спеціальністю математик і навчався у Львівському державному університеті ім. І. Франка, має науковий ступінь кандидата економічних наук.

Як повідомлялося, раніше Рада звільнила з посади голови НБУ Валерію Гонтареву, що займала цю посаду з червня 2014 року.

Гонтарева 10 травня 2017 року подала заяву про відставку з посади голови НБУ. Відтоді вона перебувала у відпустці. Смолій як перший заступник голови Нацбанку в цей час керував регулятором.

18 січня президент Петро Порошенко вніс до парламенту кандидатуру Смолія на посаду голови НБУ. Одночасно була зареєстрована постанова про звільнення Гонтаревої.

5 лютого Комітет Верховної Ради з питань фінансової і банківської діяльності рекомендував парламенту підтримати проекти постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України та про звільнення Валерії Гонтаревої.